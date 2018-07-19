«Ужасный потолок и пол»: на Галкина обрушились с критикой из-за ремонта

Пока один поклонники умилялись трогательному ролику с 4-летней Лизой Галкиной , другие внимательно изучили ремонт в особняке Примадонны отечественного шоу-бизнеса. По мнению придирчивых поклонников, если бы не маленькая дочка Пугачевой, которая украсила видео своей непосредственностью и актерским талантом, многих бы ужаснула обстановка в доме.

«Ужасный потолок и пол», — отметили фанаты, добавив, что Галкину стоит занять ремонтом. «Побелка давно сошла, потолок нужно шпаклевать, а пол перекладывать», «Удручающий вид», «Давно ремонта не было, древесины не хватает», — порекомендовали телеведущему поклонники.

больше по теме

Пугачева в старости не одна: на защиту певицы встала Кудрявцева

К слову, нашлись и те, кто предположил, что Максим Галкин снимал ролик вовсе не у себя дома, а в гостях. Тем более, что телеведущий хотел продемонстрировать свои магические способности и поделиться с фанатами тем, как он весело проводит время с детьми.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1826838087515541773_1251794174"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Вместе с Аллой Пугачевой телеведущий воспитывает близнецов Гарри и Лизу. Примадонна отечественного шоу-бизнеса проводить летние каникулы с малышами и внучкой Клавдией, которая часто гостит у бабушки, пока ее звездная мама выступает на фестивалях и принимает участие в различных светских мероприятиях.