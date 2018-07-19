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«Ужасный потолок и пол»: на Галкина обрушились с критикой из-за ремонта
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«Ужасный потолок и пол»: на Галкина обрушились с критикой из-за ремонта 

Teleprogramma.pro 19 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Пока один поклонники умилялись трогательному ролику с 4-летней Лизой Галкиной, другие внимательно изучили ремонт в особняке Примадонны отечественного шоу-бизнеса. По мнению придирчивых поклонников, если бы не маленькая дочка Пугачевой, которая украсила видео своей непосредственностью и актерским талантом, многих бы ужаснула обстановка в доме.
«Ужасный потолок и пол», — отметили фанаты, добавив, что Галкину стоит занять ремонтом. «Побелка давно сошла, потолок нужно шпаклевать, а пол перекладывать», «Удручающий вид», «Давно ремонта не было, древесины не хватает», — порекомендовали телеведущему поклонники.
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К слову, нашлись и те, кто предположил, что Максим Галкин снимал ролик вовсе не у себя дома, а в гостях. Тем более, что телеведущий хотел продемонстрировать свои магические способности и поделиться с фанатами тем, как он весело проводит время с детьми.
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Вместе с Аллой Пугачевой телеведущий воспитывает близнецов Гарри и Лизу. Примадонна отечественного шоу-бизнеса проводить летние каникулы с малышами и внучкой Клавдией, которая часто гостит у бабушки, пока ее звездная мама выступает на фестивалях и принимает участие в различных светских мероприятиях.
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