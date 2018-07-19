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В Греции туристов унесло в море
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В Греции туристов унесло в море 

Национальный Туристический Союз 19 июля 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Как пишет ТАСС с ссылкой на портал Ekathimerini, береговой охране удалось спасти 47-летнего туриста и 11-летнего ребенка, которых занесло далеко в море, и не допустить появления пострадавших. По информации издания, инцидент случился на курорте Салоники. Кроме плавающих на матрасе спасатели достали из воды еще одного туриста в возрасте 42 лет, пытавшегося спасти попавших в беду.
Такая же участь в прошлом месяце постигла и отдыхающую на Кипре российскую туристку, которую вертолет обнаружил посреди моря на надувном матрасе только спустя 20 часов.
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