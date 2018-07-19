Утром из казанского зоопарка сбежали павлины

Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.

По их информации, сотрудники зоопарка обратились к спасателям с просьбой найти сбежавших птиц. В пресс-службе зоопарка опровергают это.

«Птицы свободно гуляют по территории зоопарка и иногда выходят за ее пределы, доходят до остановки. За ними наблюдают наши сотрудники, которые загоняют их обратно. Мы не обращались ни в какие спецслужбы для помощи в отлове павлинов, может быть, позвонил кто-то из посетителей», — рассказала пресс-секретарь зоопарка Ильсия Валиева.

В начале июня администрация зоопарка попросила посетителей не издеваться над павлинами.

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