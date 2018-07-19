Житель Калининградской области пытался покончить с собой дважды за час

43-летний житель одного из посёлков Полесского района ударил себя ножом в живот, а затем попытался утопиться в реке. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

Инцидент произошёл в среду, 18 июля, около 11:30. Как рассказали сотрудники кафе, расположенного на берегу реки Матросовки, сначала они заметили лодку в центре водоёма. В ней находился мужчина, который пытался вытащить из воды тонущего человека, но у него не хватало сил.

"Мимо проплывали рыбаки на моторке. Один схватил пострадавшего за руку, другой управлял лодкой, так его довезли до берега. Мы подошли ближе, увидели, что у этого парня вспорот живот", — рассказал «Клопс» сотрудник кафе.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, до приезда медиков он был без сознания. Человек на лодке, который пытался его спасти, представился братом мужчины и сообщил, что они оба местные жители.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что пострадавшего госпитализировали в БСМП с диагнозом «кровотечение и проникающее ножевое ранение брюшной полости» и прооперировали. Сейчас он в тяжёлом состоянии находится в реанимации, его прооперировали.