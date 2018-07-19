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У причала в Архангельске нашли гранату
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У причала в Архангельске нашли гранату 

АиФ Архангельск 19 июля 2018
Фото: АиФ Архангельск
18 июля в районе архангельского морского порта Экономия была обнаружена граната.
Находку обнаружили на песке во время отлива простые прохожие, сообщает сайт arh112. Прибывшие специалисты установили, что найденный объект — учебная граната Ф-1, произведённая в 30-40-х годах прошлого века. Гранату привели в безопасное состояние и передали областным следователям.
А днём ранее в работники областного Центра гражданской защиты вынуждены были поехать в Виноградовский район. Возле деревни Заостровье был найден артиллерийский снаряд времён интервенции, ему было около 100 лет. Позже его уничтожили на полигоне под Архангельском.
До этого в Поморье находили другой артиллерийский снаряд английского производства — рядом с поселком Важский.
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