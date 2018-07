Роналду в Китае: «Готов вдохновлять будущее футбола». Фото

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду , перешедший из "Реала" в «Ювентус», прилетел в Китай . В своем Твиттере он разместил фото c мячом, сделанное на пустынной площади, и сопроводил его подписью: «Рад вернуться в Китай. Готов вдохновлять будущее футбола!»

Excited to be back in China! Ready to inspire the future of football 🇨🇳 ⚽️ #NikeFootball #CR7 #CR7Tour pic.twitter.com/HxABsbmLGL

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 19 июля 2018 г.