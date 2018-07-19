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Роналду в Китае: «Готов вдохновлять будущее футбола». Фото
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Роналду в Китае: «Готов вдохновлять будущее футбола». Фото 

Спорт-Экспресс 19 июля 2018
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, перешедший из "Реала" в «Ювентус», прилетел в Китай. В своем Твиттере он разместил фото c мячом, сделанное на пустынной площади, и сопроводил его подписью: «Рад вернуться в Китай. Готов вдохновлять будущее футбола!»
Excited to be back in China! Ready to inspire the future of football 🇨🇳 ⚽️ #NikeFootball #CR7 #CR7Tour pic.twitter.com/HxABsbmLGL
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 19 июля 2018 г.
На чемпионате мира-2018 сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе проиграла в 1/8 финала Уругваю. 10 июля Роналду стал игроком «Ювентуса», подписав с туринским клубом 4-летний контракт. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.
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