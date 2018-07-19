Названы 5 опасностей контактных зоопарков

Издание «Аргументы и факты» опубликовало статью, в которой перечислило 5 основных опасностей контактных зоопарков. И хотя еще год назад в Госдуме обсуждали законодательный запрет таких зоопарков, закон так и не был принят. И родители продолжают приводить детей в закрытые помещения, где можно тискать, гладить и трогать животных. О том, чем может обернуться такое развлечение, расскажем подробнее.

Не у всех животных зоопарка есть ветеринарные книжки. По правилам такая книжка должна быть у всех питомцев, включая самых мелких, таких как цыплята, хомяки и маленькие грызуны. Однако посетители «затискивают» этих животных первыми и на их место сажают других, у которых может не быть прививок от бешенства или прочих опасных заболеваний. В случае укуса таким животным ребенку предложат стандартную прививку от бешенства, так как не известно, насколько здоров покусавший малыша зверь.

Животные, которые провели целый день в контакте с людьми, могет быть довольно агрессивны. Их психика не выдерживает такого количества внимания, в том числе и тактильного. Животное может укусить или поранить, а в самых тяжелых случаях и откусить конечность (чаще всего страдают пальцы). При этом надо помнить, что причинить вред могут не только большие животные (например, лошади), но и, например, еноты. Покалеченному ребенку придется делать прививку от столбняка.

Животные могут заразить детей глистами. Питаясь сырым мясом, питомцы могут болеть сами, передавая заразу со слюной. Слизывая корм с детской ладони, животное может передавать глистов.

Животные могут передавать туберкулезную палочку. Человек может заразиться ею воздушно-капельным путем.

В контактном зоопарке у ребенка может обнаружиться внезапная аллергия на животных. Иногда она бывает очень резкой и сильной, так что, отправляя ребенка погладить зверей, нужно помнить и о таком эффекте.

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