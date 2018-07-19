Ещё
Названы 5 опасностей контактных зоопарков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы 5 опасностей контактных зоопарков 

CHIPS journal 19 июля 2018
Фото: CHIPS journal
Издание «Аргументы и факты» опубликовало статью, в которой перечислило 5 основных опасностей контактных зоопарков. И хотя еще год назад в Госдуме обсуждали законодательный запрет таких зоопарков, закон так и не был принят. И родители продолжают приводить детей в закрытые помещения, где можно тискать, гладить и трогать животных. О том, чем может обернуться такое развлечение, расскажем подробнее.
Не у всех животных зоопарка есть ветеринарные книжки. По правилам такая книжка должна быть у всех питомцев, включая самых мелких, таких как цыплята, хомяки и маленькие грызуны. Однако посетители «затискивают» этих животных первыми и на их место сажают других, у которых может не быть прививок от бешенства или прочих опасных заболеваний. В случае укуса таким животным ребенку предложат стандартную прививку от бешенства, так как не известно, насколько здоров покусавший малыша зверь.
Животные, которые провели целый день в контакте с людьми, могет быть довольно агрессивны. Их психика не выдерживает такого количества внимания, в том числе и тактильного. Животное может укусить или поранить, а в самых тяжелых случаях и откусить конечность (чаще всего страдают пальцы). При этом надо помнить, что причинить вред могут не только большие животные (например, лошади), но и, например, еноты. Покалеченному ребенку придется делать прививку от столбняка.
Животные могут заразить детей глистами. Питаясь сырым мясом, питомцы могут болеть сами, передавая заразу со слюной. Слизывая корм с детской ладони, животное может передавать глистов.
Животные могут передавать туберкулезную палочку. Человек может заразиться ею воздушно-капельным путем.
В контактном зоопарке у ребенка может обнаружиться внезапная аллергия на животных. Иногда она бывает очень резкой и сильной, так что, отправляя ребенка погладить зверей, нужно помнить и о таком эффекте.
И ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:
Куда пойти с детьми в Москве в выходные 21-22 июля
Как мы с дочкой провели год на домашнем обучении и вернулись обратно в школу
«Хватит заставлять меня наслаждаться каникулами»: крик души многодетной матери
CHIPS journal: последние новости
«Новая школа» проводит вступительные испытания и набор учеников на 2018-19 учебный год Принц Уильям использует тот же воспитательный прием, что и его мать, — принцесса Диана ВДНХ, 75й павильон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России153
Ученого арестовали по делу о госизмене65
Стриж вернула ребенка в детский дом21
Эрдогана задержали на Красной площади11
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат340
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение