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«Марсель» объявил о подписании вице-чемпиона мира Чалета-Цара
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«Марсель» объявил о подписании вице-чемпиона мира Чалета-Цара 

Советский спорт 20 июля 2018
Фото: LiveSport.Ru
Защитник Дуе Чалета-Цар стал игроком «Марселя», сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта не разглашаются.
21-летний игрок обороны стал первым новичком команды в нынешнее межсезонье.
✊🏽 Bienvenue dans l'OM Nation Duje 🙏🏽#DujeEstOlympien #OMnation pic.twitter.com/7uOA6eEZQ6
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 20, 2018
Предыдущие четыре сезона Чалета-Цар провел в «Ред Булл Зальцбург», с которым стал четырехкратным чемпионом Австрии и трехкратным обладателем Кубка страны. В высшей лиге Австрии на его счету четыре гола в 84 матчах.
На чемпионате мира в России в составе сборной Хорватии Чалета-Цар принял участие в одном матче, отыграв все 90 минут в игре группового этапа с Исландией (2:1), и стал серебряным призером турнира.
Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Чалету-Цару со стороны «Спартака».
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