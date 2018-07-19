Зоопарк Москвы проведет конференцию WAZA, где обсудят сохранение редких животных

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Столичный зоопарк впервые будет принимать конференцию Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) в 2021 году, на встрече будут обсуждать вопросы сохранения редких видов животных, а также роль зоопарков в сохранении фауны. Об этом в четверг сообщила журналистам генеральный директор зоопарка Светлана Акулова

"Для нас честь проводить это мероприятие в 2021 году, для Московского зоопарка это выпало впервые. Перед человечеством стоит много важных проблем — это и сокращение числа краснокнижных животных, нелегальная торговля [редкими видами животных]. Необходимо эти вопросы [на будущей конференции] обсуждать. Перед лицом глобальной проблемы в сохранении фауны надо объединить усилия", — отметила Акулова.

В свою очередь глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что уже началась подготовка парка к данной конференции. «Мы уже начали подготовку. Хочу отметить, что за последнее время наш московский зоопарк очень сильно изменился. Мы постараемся себя показать с самой лучшей стороны», — добавил министр.

Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов была создана в 1935 году как Международная ассоциация директоров зоологических парков, которая в 2000 году получила название Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов (WAZA). Московский зоопарк вступил в данную ассоциацию в 1995 году. Конференция, которую проведут в 2021 году, станет 76-й по счету. На конференции обсуждают не только не только сотрудничество зоологических зоопарков, но и сохранение, размножение и содержание животных в неволе, а также содействие природоохранному образованию.