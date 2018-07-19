В экологическом центре Барнаула живет говорящий ворон

Макаки, носухи, попугаи и даже говорящий ворон живут в Алтайском детском экологическом центре Барнаула . Об обитателях живого уголка рассказала АиФ-Алтай специалист Алтайского краевого детского экологического центра Наталья Батлук.

Живой уголок, который сотрудники уже называют мини-зоопарком, постоянно расширяется. И у каждого животного своя история. Некоторых сотрудники центра берут по обмену — из других зоопарков. Так, самка индийского дикобраза Ева приехала на Алтай из Красноярска , а ее сосед дикобраз-альбинос Цезарь — из Северского зоопарка.

Среди обитателей живого уголка есть и отказники. Так, черный ворон Карл появилась в живом уголке центра в 2007 году. Ее принесла хозяйка, поскольку уже не справлялась с уходом за птицей. Но женщина помогает его содержать. Как отмечают орнитологи, они не могли отказать, ворон очень общительнsq, часто говорит голосами тех, кто за ней ухаживает, или просто парадирует других животных.

Очень часто в центр обращаются те, кто находит птенцов. Желая спасти слетка, они забирают его домой.

«Люди берут к себе животное из жалости, как, например, это происходит со слетками (птенцами), но вот только свои силы они не рассчитывают. Вскоре понимают, что просто не справляются», — говорит Наталья.

Есть среди питомцев животные с тяжелой судьбой. Так, носухи Юлька и Джулька попали в центр в 2010 году. Их отдали сотрудники цирка «Золотой дракон», животные в тот момент находились в тяжелом состоянии. Выходили сотрудники центра после огнестрельного ранения сову.

«Нам часто звонят те, кто находит птенцов во время прогулки. Но есть и отдельные случаи, когда мы берем в живой уголок животных, которые нуждаются в реальной помощи. С одной стороны это неправильно, ведь мы рискуем: если возьмем одного, то можем заразить всех остальных», — рассказывает Наталья.

Чтобы содержать такое хозяйство, на территории экологического центра есть небольшой огородик, где выращивают морковь, тыкву. Эти овощи присутствуют в рационе каждого животного. Помогают прокормить животных благотворительные акции и просто неравнодушные люди. Да и сам центр выделяет средства на корм.