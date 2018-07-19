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Сбежавшую из пермского зоопарка куницу поймали в заводском цехе
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Сбежавшую из пермского зоопарка куницу поймали в заводском цехе 

РИА Новости 19 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Сбежавшую из пермского зоопарка крупную желтогрудую куницу — харзу поймали спустя трое суток в пустующем цехе завода, сообщается на сайте зверинца.
В понедельник персонал зоопарка не обнаружил одного животного в клетке, где обитает семейство харз — самого крупного на планете вида куниц, отличающегося ярким, желтым окрасом. Позже выяснилось, что от сотрудников сбежала молодая самка, которая родилась в зоопарке прошлой весной. Животное объявили в розыск.
"Она была поймана в пустом цехе Мотовилихинских заводов", — говорится сообщении.
По данным зоопарка, за прошедшие с момента побега три ночи харза сильно похудела. Возвращению животного был особенно рад самец, с которым, по планам сотрудников зверинца, у беглянки в будущем может появиться первое потомство.
"Встреча с самцом произошла очень радостно — харзы терлись друг о друга, переговаривались, не расставались", — добавили сотрудники зверинца.
Ранее ученый секретарь зоопарка Елена Бурдина рассказал РИА Новости, что прожить долгую жизнь на воле зверь бы не смог, поскольку в природе для таких хищников мало корма.
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