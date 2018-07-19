10 удивительных видов акул, о которых мы почти ничего не слышали

Плащеносная акула

Когда мы думаем об акулах, на ум сразу же приходит большая белая акула или акула-молот. Но эти популярные хищники — лишь крохотная доля в мировом разнообразии акул. На нашей планете существует более 520 видов акул: от глубоководных мелких, длиной всего 15-20 сантиметров, до гигантских акул. Вы, возможно, никогда не слышали о светящейся акуле или акуле-мако, но это не значит, что эти удивительные существа не достойны нашего внимания.

1. Гигантская акула

Гигантские акулы достигают огромных размеров: до 9,8 метров и веса до 4 тонн, поэтому считается, что — это второй по величине вид рыб после китовой акулы. Эти акулы не представляют опасности для человека, поскольку они питаются планктоном. У гигантских акул огромный рот и очень крупные жаберные щели: данный вид плавает с открытой пастью, но не всасывает воду, а фильтрует её через жабры. Они обитают в водах умеренного климата всех океанов.

Гигантская акула

2. Пелагическая большеротая акула

Это один из трёх известных науке видов акул, который питается планктоном: им также питаются гигантские и китовые акулы. Самой крупной измеренной особью данного вида была самка величиной 5,7 метров. Несмотря на большие размеры, опасности для человека они не представляют. Пелагические большеротые акулы встречаются в водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов.

Пелагическая большеротая акула

3. Плащеносная акула

Иногда этих акул ошибочно принимают за морских змей, поскольку внешне они больше похожи на морскую змею или угря. Это редкий глубоководный вид, который встречается в водах Атлантического и Тихого океанов. Средняя длина тела плащеносной акулы обычно составляет 1,5 метров. Эта акула охотится подобно змее, сгибая своё тело и совершая резкий бросок вперёд. Примечательно, что беременность у данного вида длится до 3,5 лет — это самый длинный срок, известный среди позвоночных.

Плащеносная акула

4. Мако

Данный вид считаются наиболее быстрым из всех существующих акул, также это один из самых агрессивных видов акул, который представляет опасность для человека. Они способны достигать скорости свыше 70 километров в час, и могут выпрыгивать из воды на высоту до 6 метров. Мако широко распространены в умеренных и тропических водах всех океанов. Максимальная длина их тела достигает почти 4,5 метров.

5. Европейский морской ангел

Этот вид акул отличается уплощённым телом, напоминающим ската. Морские ангелы, в целом, не опасны для человека, но могут нанести серьёзные раны при вылавливании, или если их потревожить. Максимальная длина их тела может достигать 1,8 метров. Морские ангелы обитают в умеренных водах северо-восточной Атлантики. Данный вид акул находится на грани исчезновения.

Европейский морской ангел

6. Бразильская светящаяся акула

Эта маленькая акула отличается среди других своим ярким свечением и способностью выкусывать куски мяса из больших рыб и китов. Свет, который испускают эти акулы, делает их менее чёткими при взгляде снизу — способ маскировки. Средняя длина её тела обычно составляет 50 сантиметров. Они встречаются в тёплых океанических водах, особенно часто у островов.

Бразильская светящаяся акула

7. Глазчатая кошачья акула

Данный вид отличается тем, что эти акулы могут долгое время обходиться без воды. Они передвигаются, ползая по дну с помощью грудных и брюшных плавников. Они обитают в западной части Тихого океана на глубине до 50 метров. Средняя длина тела глазчатой кошачьей акулы составляет 50-60 сантиметров. Опасности для человека не представляют.

Глазчатая кошачья акула

8. Длиннокрылая акула

Знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто назвал длиннокрылых акул «самыми опасными из всех акул». Для людей, оказавшихся в открытом океане, они представляют большую опасность. Их часто сопровождают рыбы-лоцманы, и это кажется удивительным, поскольку данный хищник часто поедает их. Длиннокрылые акулы обитают только в тёплых океанских водах, где температура варьируется от 20°С до 28 °C.

Длиннокрылая акула

9. Etmopterus perryi

Данный вид, вероятно, является самым маленьким среди всего разнообразия акул, так как максимальные размеры особи не превышают 21 сантиметра. Эта акула имеет фотофоры, с помощью которых может излучать свечение. Они обитают в Атлантическом океане у побережья Колумбии Венесуэлы . Из-за недостаточных исследований данного вида, уровень опасности для человека остаётся неизвестным.

Etmopterus perryi

10. Бородатый воббегонг

Эти акулы встречаются на мелководье в кораллах у побережья Австралии , Новой Гвинеи и островах этого региона. Пёстрая окраска и бахрома обеспечивает им прекрасную маскировку среди кораллов. Максимальная зарегистрированная длина тела этого вида составила 1,8 метров. Зарегистрировано несколько неспровоцированных нападений ковровых воббегонгов на человека, поэтому людям следует осторожно обращаться с данным видом.

Бородатый воббегонг