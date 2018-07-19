Ежегодный съезд Всемирной ассоциации зоопарков впервые пройдет в Москве в 2021 году

Ежегодная конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов пройдет в Москве в 2021 году, специалисты обсудят наиболее значимые проблемы управления зоопарками, природоохранные и популяционные программы зоопарков и другие вопросы, сообщила журналистам в четверг директор Московского зоопарка Светлана Акулова

«То, что Московский зоопарк выбрали в качестве принимающей стороны ВАЗА-2021, — это огромное событие не только для нас, но и для всего российского зоологического сообщества. Уже сейчас Московский зоопарк готовится к проведению ВАЗА-2021. В рамках конференции члены ассоциации проведут ряд дискуссий, посвященных наиболее значимым проблемам зоопаркового менеджмента, природоохранным и популяционным программам, просветительской деятельности зоопарков и другим насущным вопросам», — сказала Акулова.

Она добавила, что Московский зоопарк является членом ВАЗА с 1996 года. Честь проводить на своей территории ежегодную конференцию ВАЗА выпала зоопарку впервые.