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Павлины стали ближе: в екатеринбургском зоопарке красочных пернатых поселили у фонтана
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Павлины стали ближе: в екатеринбургском зоопарке красочных пернатых поселили у фонтана 

e1.ru 19 июля 2018
Фото: e1.ru
В екатеринбургском зоопарке павлинам на лето устроили курорт: птиц поселили в зону отдыха посетителей у фонтана, под тень дубов. Теперь полюбоваться пернатыми гости зоопарка смогут буквально на расстоянии вытянутой руки.
Шикарный шлейф из перьев самец раскрывает перед самкой по утрам.
— Многие люди ошибочно принимают за хвост, — пояснили в пресс-службе зоопарка. — Настоящий хвост у павлинов состоит из тёмных перьев длиной около 40–50 см и становится виден у самцов только во время брачных ритуалов. Сверху хвост закрывают удлинённые глазчатые перья надхвостья, достигающие длины более полутора метров. В природе такой длинный «хвост» мешает павлину маневрировать во время полётов и спасаться от хищников, поэтому во всей красе павлины бывают только весной — в период ухаживаний.
В нашем зоопарке есть два вида азиатских павлинов, которыми можно любоваться: обыкновенный (индийский) и зелёный.
Совсем недавно коллекция зоопарка пополнилась парочкой речных выдр: Нику и Кика привезли из Чехии.
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