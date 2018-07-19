Павлины стали ближе: в екатеринбургском зоопарке красочных пернатых поселили у фонтана

В екатеринбургском зоопарке павлинам на лето устроили курорт: птиц поселили в зону отдыха посетителей у фонтана, под тень дубов. Теперь полюбоваться пернатыми гости зоопарка смогут буквально на расстоянии вытянутой руки.

Шикарный шлейф из перьев самец раскрывает перед самкой по утрам.

— Многие люди ошибочно принимают за хвост, — пояснили в пресс-службе зоопарка. — Настоящий хвост у павлинов состоит из тёмных перьев длиной около 40–50 см и становится виден у самцов только во время брачных ритуалов. Сверху хвост закрывают удлинённые глазчатые перья надхвостья, достигающие длины более полутора метров. В природе такой длинный «хвост» мешает павлину маневрировать во время полётов и спасаться от хищников, поэтому во всей красе павлины бывают только весной — в период ухаживаний.

В нашем зоопарке есть два вида азиатских павлинов, которыми можно любоваться: обыкновенный (индийский) и зелёный.