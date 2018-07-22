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«Реал» определился с наследником Роналду
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«Реал» определился с наследником Роналду 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Челси» Эден Азар стал главной трансферной целью мадридского "Реала" в летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
По информации Don Balon, мадридский клуб продолжает вести переговоры с «аристократами». Отмечается, что «сливочные» уверены в успехе сделки, поскольку уже зарезервировали за бельгийцем седьмой номер, под которым ранее выступал ушедший в «Ювентус» Криштиану Роналду.
27-летний Азар по окончании чемпионата мира — 2018 намекнул на то, что покинет «Челси».
Ранее СМИ сообщили, что Азар достиг устной договоренности с «Реалом».
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