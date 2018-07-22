«Реал» определился с наследником Роналду

По информации Don Balon, мадридский клуб продолжает вести переговоры с «аристократами». Отмечается, что «сливочные» уверены в успехе сделки, поскольку уже зарезервировали за бельгийцем седьмой номер, под которым ранее выступал ушедший в «Ювентус» Криштиану Роналду

27-летний Азар по окончании чемпионата мира — 2018 намекнул на то, что покинет «Челси».

Ранее СМИ сообщили, что Азар достиг устной договоренности с «Реалом».