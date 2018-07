Гамелин объявил о прекращении сотрудничества с Мин

Фигурист Александр Гамелин, представляющий Корею , объявил о прекращении выступление с Мин Ю Ра.

— С глубоким сожалением и печалью должен сообщить, что, несмотря на мое желание выступать за Корею до Олимпиады-2022 в Пекине, Ю Ра решила прекратить наше трехлетнее сотрудничество в танцах на льду. Для меня было большой честью представлять Корею на международных соревнованиях, чемпионатах мира и Олимпиаде, а также стать гражданином этой страны. Я всегда буду дорожить своими воспоминаниями из Пхенчхана-2018, особенно мне запомнится поддержка южнокорейских болельщиков, которая проникла в самое сердце. Я искренне благодарю всех, кто поддержал меня на моем спортивном пути. Надеюсь, ваши добрые пожелания останутся со мной и в будущих начинаниях, — написал Гамелин в своем Инстаграме.

It is with deep regret and sadness that I must inform you that although I was committed to representing the Republic of Korea through the 2022 Beijing Olympics, Yura has decided to end our 3-year ice dance partnership. It has been an honor to represent the Republic of Korea in International, World, and Olympic competition, and to have become a South Korean citizen. I will always cherish my memories of the 2018 PyeongChang Olympics, especially the roar of South Korean fans filling my heart. My sincerest thanks go to all who have supported my journey as a competitive ice dancer. I hope your good wishes will continue with me through all of my future endeavors.