Влюбленные акулы искусали детей в Нью‐Йорке

Власти Нью‐Йорка в экстренном порядке закрыли два пляжа. Причиной стали нападения акул на детей. Одной из причин нападения может быть агрессивность, которая свойственная акулам в брачный период, сообщило ИА Nation News.

Первым пострадавшим от акул стал 13-летний подросток. На его теле медики обнаружили оставленные хищниками многочисленные раны. Также не повезло и 12-летней девочке, она также стала жертвой нападения. Дети госпитализированы, им больше ничего не угрожает.

«В настоящее время оба пляжа, где произошли нападения, временно закрыты, пока продолжается расследование», — заявил губернатор штата Эндрю Куомо . Оба пострадавших ребенка уже выписаны из больницы, уточнил телеканал ABC7 New York.

В одной из ран у детей медики обнаружили осколок акульего зуба. Он отдан на исследование экспертам.

Вероятной причиной агрессивного поведения обитателей океана называют начавшийся сейчас у хищников брачный сезон. В эту пору акулы особенно агрессивны.