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Влюбленные акулы искусали детей в Нью‐Йорке
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Влюбленные акулы искусали детей в Нью‐Йорке 

360tv.ru 19 июля 2018
Власти Нью‐Йорка в экстренном порядке закрыли два пляжа. Причиной стали нападения акул на детей. Одной из причин нападения может быть агрессивность, которая свойственная акулам в брачный период, сообщило ИА Nation News.
Первым пострадавшим от акул стал 13-летний подросток. На его теле медики обнаружили оставленные хищниками многочисленные раны. Также не повезло и 12-летней девочке, она также стала жертвой нападения. Дети госпитализированы, им больше ничего не угрожает.
«В настоящее время оба пляжа, где произошли нападения, временно закрыты, пока продолжается расследование», — заявил губернатор штата Эндрю Куомо. Оба пострадавших ребенка уже выписаны из больницы, уточнил телеканал ABC7 New York.
В одной из ран у детей медики обнаружили осколок акульего зуба. Он отдан на исследование экспертам.
Вероятной причиной агрессивного поведения обитателей океана называют начавшийся сейчас у хищников брачный сезон. В эту пору акулы особенно агрессивны.
В акватории столицы Приморского края Владивостока рыбаки встретили большую акулу и, испугавшись, заглушили мотор лодки. Любопытная хищница подплыла поближе. На видеоролике слышно, как рыбаки удивлены внушительным размерам акулы.
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