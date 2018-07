Российские ювелиры делают обручальные кольца со смыслом, который будет понятен только вам двоим

Обручальные кольца — не просто украшения. Их носят каждый день, не снимая, и они не должны привлекать слишком много внимания. К тому же обручальные кольца — это что-то личное и интимное, что делят только двое.

Существует множество разных дизайнов, но в основном они похожи друг на друга и не несут в себе что-то особенное. А ведь каждая пара хочет наделить этот символ союза чем-то своим, сделать его непохожим на другие. Ребята из ювелирной мастерской в Москве RingStudio придумали, как это сделать.

Они не предлагают безумных бриллиантов и золота — вместо этого в их мастерской создаются украшения с лаконичным, минималистичным, природным и этническим дизайном. А главная их фишка — кольца с отпечатками пальцев влюбленных.

Основателю проекта Михаилу Егорову пришла идея необычных колец в 2010 году. Они с будущей женой путешествовали по США и наткнулись на мастерскую, которая делала кольца с отпечатками пальцев пары. Идея им несказанно понравилась — просто и символично. Вернувшись в Россию , ребята попытались заказать эти кольца, но столкнулись со множеством проблем: мастер обещал выполнить заказ, но отказался доставлять его в Россию, а в России выполнять такой заказ никто не хотел.

Тогда Михаил и решил открыть свой небольшой бизнес, который за 8 лет вырос в крайне прибыльное дело.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Feb 18, 2018 at 1:33am PST Кольца с отпечатками пальцев.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Dec 4, 2017 at 12:42am PST Немного похоже на терновый венок, но на самом деле авторы нашли вдохновение у ветвей елок.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Dec 18, 2017 at 2:20am PST Кольца-перья.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Jan 4, 2018 at 2:00am PST Горные вершины.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Jan 9, 2018 at 6:06am PST A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Jan 10, 2018 at 4:42am PST Кольца напоминают застывшую лаву.

A post shared by (@ringstudio) on Feb 13, 2018 at 1:07am PST Кольца-соломинки.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Mar 12, 2018 at 2:11am PDT A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Mar 26, 2018 at 12:48am PDT Будто из рыбьей чешуи.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Apr 27, 2018 at 6:36am PDT Кольца о начале времен.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on May 11, 2018 at 1:13am PDT Когда не должно быть ничего лишнего.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on May 17, 2018 at 3:12am PDT Кольца, сплетенные из золотой нити.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on May 26, 2018 at 1:04am PDT A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on May 31, 2018 at 4:10am PDT Угадайте, кому понравятся такие кольца.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Jun 4, 2018 at 2:02am PDT Отличная имитация ткани.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Jun 18, 2018 at 7:06am PDT Кольца в виде ломаных веточек.

A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Jun 13, 2018 at 1:36am PDT A post shared by ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СО СМЫСЛОМ (@ringstudio) on Jan 20, 2018 at 2:42am PST А это котик Алекс, который частенько попадается в официальном инстаграм-аккаунте ювелирной мастерской. Он работает вдохновителем и одновременно успокоительным в офисе.