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Харза дома. Хищного зверька, сбежавшего из зоопарка, поймали на Мотовилихинских заводах
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Харза дома. Хищного зверька, сбежавшего из зоопарка, поймали на Мотовилихинских заводах 

59.ru 19 июля 2018
Фото: 59.ru
Зверек цел и невредим, но очень исхудал, запачкался и устал
Хищная харза сбежала из пермского зоопарка в ночь на 17 июля, сумев выбраться из вольера и открыть заглушку на канализационном люке. Пермяки видели ее на набережной, а 18 июля — в районе Мотовилихинских заводов.
Сегодня, 19 июля, животное удалось поймать.
— Рано утром позвонили сотрудники Мотовилихинских заводов и сказали, что видели нашу беглянку в цехе, — рассказала 59.ru ученый секретарь зоопарка Елена Бурдина. — Наш зоолог, сотрудница по уходу за животными Аня Дубровина, тут же выехала на завод с большим сачком и переноской. Конечно, поймать ее удалось не сразу, пришлось побегать. После того, как Аня накинула на зверька сачок, животное поместили в переноску и доставили в зоопарк. Харза дома!
Ветеринары обследовали беглянку, зверек цел и невредим, но очень исхудал, запачкался и устал.
— Грызун мог не дожить до зимы, — пояснила Елена Бурдина. — К сожалению, такой плачевной ценой дается свобода животным зоопарка. Больше всего возвращению харзы радовался самец. Они долго бегали вокруг друг друга, играли.
Сотрудники зоопарка выражают большую признательность всем пермякам, оказавшимся неравнодушными к побегу зверя.
— Все это время нам поступали звонки от горожан. Спасибо им огромное! Особые слова признательности мы выражаем рабочим Мотовилихинского завода, которые для ловли зверка предоставили целый цех, — сказали в зоопарке.
В пермском зоопарке появилось прибавление — молодая пара патагонских мар. Прибыли они из калужского парка птиц «Воробьи».
Мары пугливы и осторожны. В дикой природе всячески избегают контакта с человеком, но, попав в неволю в юном возрасте, легко приручаются. Питаются растительностью: бобовые, лебеда и фрукты. Найти патагонских мар в пермском зоопарке несложно — они расположились в вольере с белками Превоста, напротив павильона с экзотичными животными.
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«Осторожно, может сильно покусать». Из пермского зоопарка через канализацию сбежала хищная харза «Направим миллионы писем в администрацию президента»: пермяки выступили против пенсионной реформы Приезжайте делать селфи: в Перми нарисовали президента Путина, играющего в футбол
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