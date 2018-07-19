Полосы на воде 

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ИА Синьхуа
1 час назад
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ИА Синьхуа
Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 18 июля /
Синьхуа
/ — На фото — лодка вечером 18 июля рассекает волны в акватории близ города Сямэнь /провинция Фуцзянь, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цзэн Дэмэн
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