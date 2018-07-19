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Как борются с жарой и зноем в зоопарке на востоке Китая
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Как борются с жарой и зноем в зоопарке на востоке Китая 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Чанчжоу /пров. Цзянсу/, 18 июля /Синьхуа/ — В последние дни высокая температура воздуха держится в городском округе Чанчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, и сотрудники зоопарка дикой природы «Яньчэн» принимают все возможные меры, чтобы местные животные чувствовали себя комфортно даже в условиях жары и зноя. Фотографии Синьхуа/Чэнь Вэй  Чанчжоу /пров. Цзянсу/, 18 июля /Синьхуа/ — В последние дни высокая температура воздуха держится в городском округе Чанчжоу /провинция Цзянсу, Восточный Китай/, и сотрудники зоопарка дикой природы «Яньчэн» принимают все возможные меры, чтобы местные животные чувствовали себя комфортно даже в условиях жары и зноя. Фотографии Синьхуа/Чэнь Вэй
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