В барнаульском зоопарке появился новый обитатель — малый лори

Лори по имени Буся стал новым обитателем барнаульского зоопарка. Об это рассказал его директор Сергей Писарев

В официальной группе в соцсетях появилось сразу два видео и несколько фотографий этого милого животного. Барнаульскому зоопарку зверька подарили ко дню рождения, который будут праздновать 5 августа.

Малый лори относят к отряду мокроносых обезьян, которые обитают преимущественно в Юго-Восточной Азии. Животные передвигаются на четырех конечностях по деревьям. Из-за особого строения кровеносных сосудов они обладают крепкой хваткой.