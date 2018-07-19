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В барнаульском зоопарке появился новый обитатель — малый лори
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В барнаульском зоопарке появился новый обитатель — малый лори 

АиФ — Алтай 19 июля 2018
Фото: АиФ - Алтай
Лори по имени Буся стал новым обитателем барнаульского зоопарка. Об это рассказал его директор Сергей Писарев.
В официальной группе в соцсетях появилось сразу два видео и несколько фотографий этого милого животного. Барнаульскому зоопарку зверька подарили ко дню рождения, который будут праздновать 5 августа.
Малый лори относят к отряду мокроносых обезьян, которые обитают преимущественно в Юго-Восточной Азии. Животные передвигаются на четырех конечностях по деревьям. Из-за особого строения кровеносных сосудов они обладают крепкой хваткой.
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