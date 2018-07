Очередную акулу заметили у берегов Приморья 

На этот раз встреча хищника и рыбака произошла около острова Путятин, сообщает PRIMPRESS.

На видео, размещенном в соцсети Instagram, видно, как акула проплыла несколько кругов вокруг лодки приморца, после чего удалилась.

Напомним, что ранен крупную акулу заметили в районе Токаревского маяка.

Отметим, что в российских водах Японского моря отмечено 7 семейств с 12 видами акул. Среди них встречаются экзотические и грозные хищники, относящиеся к акулам-людоедам. Это мако, и большая белая акула. У берегов Приморья они встречаются очень редко.