Очередную акулу заметили у берегов Приморья

На этот раз встреча хищника и рыбака произошла около острова Путятин, сообщает PRIMPRESS.

На видео, размещенном в соцсети Instagram, видно, как акула проплыла несколько кругов вокруг лодки приморца, после чего удалилась.

Напомним, что ранен крупную акулу заметили в районе Токаревского маяка.