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Очередную акулу заметили у берегов Приморья
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Очередную акулу заметили у берегов Приморья 

Primpress 19 июля 2018
Фото: Primpress
На этот раз встреча хищника и рыбака произошла около острова Путятин, сообщает PRIMPRESS.
На видео, размещенном в соцсети Instagram, видно, как акула проплыла несколько кругов вокруг лодки приморца, после чего удалилась.
Напомним, что ранен крупную акулу заметили в районе Токаревского маяка.
A post shared by ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control) on Jul 18, 2018 at 3:58pm PDT  Отметим, что в российских водах Японского моря отмечено 7 семейств с 12 видами акул. Среди них встречаются экзотические и грозные хищники, относящиеся к акулам-людоедам. Это мако, и большая белая акула. У берегов Приморья они встречаются очень редко.
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