На пляжах рядом с Нью-Йорком детей покусали акулы

Из-за акул власти американского штата Нью-Йорк закрыли пляжи на острове Файр, который находится чуть южнее Лонг-Айленда.

Во время отдыха пострадали 13-летний мальчик и 12-летняя девочка. Из воды они вышли с глубокими ранами. Сейчас эксперты изучают фрагмент зуба, обнаруженный в одной из ран. Скорее всего, на подростков напали акулы. Жизнь пострадавших вне опасности. Они уже покинули больницу.