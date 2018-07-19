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На пляжах рядом с Нью-Йорком детей покусали акулы
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На пляжах рядом с Нью-Йорком детей покусали акулы 

Российская Газета 19 июля 2018
Фото: Российская Газета
Из-за акул власти американского штата Нью-Йорк закрыли пляжи на острове Файр, который находится чуть южнее Лонг-Айленда.
Во время отдыха пострадали 13-летний мальчик и 12-летняя девочка. Из воды они вышли с глубокими ранами. Сейчас эксперты изучают фрагмент зуба, обнаруженный в одной из ран. Скорее всего, на подростков напали акулы. Жизнь пострадавших вне опасности. Они уже покинули больницу.
"Оба пляжа, где произошли нападения, временно закрыты", — цитирует РИА Новости губернатора штата Эндрю Куомо. Специалисты объяснили агрессию зубастых хищниц начавшимся периодом размножения.
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