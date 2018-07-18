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Жительницу Владивостока признали одной из лучших моделей России
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Жительницу Владивостока признали одной из лучших моделей России 

Prim.News 18 июля 2018
Теперь она будет представлять Россию на международном уровне.
20-летняя модель из Владивостока Екатерина Асташенкова одержала победу в национальном конкурсе Top Model of the World — Россия-2018.
«Поздравляем Екатерину с победой. Желаем успехов в мировом финале», — говорится в сообщении в аккаунте конкурса.
20-летняя модель из Владивостока Асташенкова Екатерина стала Мисс Top Model of the World — Россия 2018. Поздравляем Екатерину с победой. Желаем успехов в мировом финале. #topmodel #топмодельроссии #misstopmodel #topmodeloftheworld #topmodeloftheworldrussia
Публикация от Top Model of the World-Russia. (@topmodeloftheworld_ru)
17 Июл 2018 в 1:21 PDT  Для справки, конкурс Top Model of the World стал международным смотром топ-моделей в 1993 году. Критерии отбора — яркий талант участниц и их умение модно выглядеть. Права на конкурс принадлежат World Beauty Organization. Возраст конкурсанток: от 17 до 25 лет. Обязательны два дефиле по подиуму — в вечерних нарядах и в купальниках.
Примечательно, что россиянки в этом конкурсе еще не побеждали.
Публикация от Ekaterina Astashenkova 20 (@katerinastash)
9 Июл 2018 в 9:52 PDT  Публикация от Ekaterina Astashenkova 20 (@katerinastash)
4 Май 2018 в 8:07 PDT
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