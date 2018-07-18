Жительницу Владивостока признали одной из лучших моделей России

Теперь она будет представлять Россию на международном уровне.

20-летняя модель из Владивостока Екатерина Асташенкова одержала победу в национальном конкурсе Top Model of the World — Россия-2018.

«Поздравляем Екатерину с победой. Желаем успехов в мировом финале», — говорится в сообщении в аккаунте конкурса.

20-летняя модель из Владивостока Асташенкова Екатерина стала Мисс Top Model of the World — Россия 2018. Поздравляем Екатерину с победой. Желаем успехов в мировом финале. #topmodel #топмодельроссии #misstopmodel #topmodeloftheworld #topmodeloftheworldrussia

Публикация от Top Model of the World-Russia. (@topmodeloftheworld_ru)

17 Июл 2018 в 1:21 PDT Для справки, конкурс Top Model of the World стал международным смотром топ-моделей в 1993 году. Критерии отбора — яркий талант участниц и их умение модно выглядеть. Права на конкурс принадлежат World Beauty Organization. Возраст конкурсанток: от 17 до 25 лет. Обязательны два дефиле по подиуму — в вечерних нарядах и в купальниках.

Примечательно, что россиянки в этом конкурсе еще не побеждали.

Публикация от Ekaterina Astashenkova 20 (@katerinastash)

9 Июл 2018 в 9:52 PDT Публикация от Ekaterina Astashenkova 20 (@katerinastash)

4 Май 2018 в 8:07 PDT