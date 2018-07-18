Защитник «Зари» Опанасенко продолжит карьеру в «Коньяспоре»

27-летний украинец подписал контракт с «орлами Анатолии» по схеме «2+1». В новом клубе Опанасенко будет выступать под номером 39.

Yevhen Opanasenko Atiker Konyaspor’umuzda 🖇️ https://t.co/nlSYQCKBNV pic.twitter.com/GemmXQzVKS

— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 18 июля 2018 г.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным украинских СМИ, «Заря» выручила на продаже защитника порядка одного миллиона евро.

В минувшем сезоне Опанасенко в составе луганского клуба принял участие в 27 играх, забил пять мячей, отдал одну результативную передачу и заработал две желтые и одну красную карточку.