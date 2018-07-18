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Защитник «Зари» Опанасенко продолжит карьеру в «Коньяспоре»
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Защитник «Зари» Опанасенко продолжит карьеру в «Коньяспоре» 

Советский спорт 18 июля 2018
27-летний украинец подписал контракт с «орлами Анатолии» по схеме «2+1». В новом клубе Опанасенко будет выступать под номером 39.
Yevhen Opanasenko Atiker Konyaspor’umuzda 🖇️ https://t.co/nlSYQCKBNV pic.twitter.com/GemmXQzVKS
— Atiker Konyaspor (@konyaspor) 18 июля 2018 г.
Подробности трансфера не разглашаются. По данным украинских СМИ, «Заря» выручила на продаже защитника порядка одного миллиона евро.
В минувшем сезоне Опанасенко в составе луганского клуба принял участие в 27 играх, забил пять мячей, отдал одну результативную передачу и заработал две желтые и одну красную карточку.
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