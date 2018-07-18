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В Петербурге обитателей зоопарка спасают от жары ледяными тортами
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В Петербурге обитателей зоопарка спасают от жары ледяными тортами 

Мир24 33 минуты назад
Жаркая погода, установившаяся в Санкт-Петербурге, не создает дискомфорта обитателям Ленинградского зоопарка. Об этом сообщает городской комитет по культуре, передает «МИР 24».
С начала недели в Северной столице держится температура около 30 градусов. В связи с этим животные получают не только воду в большом количестве, но и оригинальные торты из овощей, фруктов и льда.
Кроме того, во многих вольерах установлены водопады и бассейны, которые также спасают обитателей зоопарка от жары.
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