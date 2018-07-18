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Британцев напугала выброшенная на берег гигантская медуза
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Британцев напугала выброшенная на берег гигантская медуза 

Lenta.ru 18 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Гигантскую медузу выбросило на песчаный пляж графства Корнуолл в Великобритании. Об этом сообщает Daily Star.
Как отметил отдыхавший на этом пляже Джулиан Осборн, медуза, сопоставимая по размеру с крышкой от мусорного бака, привлекла к себе много внимания со стороны местных жителей и стала популярным объектом для фотосъемки. «Никогда не видел таких раньше. Это страшный зверь», — отметил он.
По информации издания, медуз достаточно часто выбрасывает на берега Великобритании, но эта привлекла внимание именно своим размером — обычно они бывают гораздо меньше.
Всего в мире существует более 200 видов этих животных, но только шесть из них обитает у британских берегов. Из-за жгучих щупалец медузы могут быть опасными.
17 июля стало известно, что в ближайшие 30 лет из-за изменений климата у берегов Великобритании могут появиться десять новых видов акул, которые пока обитают только в более теплых водах.
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