Тигр нападает на ребенка: у видео, взорвавшего Reddit, оказался неожиданный финал

Пользователь Reddit Real_Durindana опубликовал шокирующее видео — огромный тигр нападает на маленького ребенка. Однако финал у ролика поистине неожиданный — малыш даже не замечает хищника и продолжает играть. Разочарованный тигр в итоге просто уходит.

Как сообщил сам автор ролика, действие происходит в зоопарке Луизианского университета. Тигра зовут Майк — он местная знаменитость. Как зовут малыша, не уточняется, однако он явно круче огромного хищника.

Дело в том, что Майк плавал в бассейне, рядом с которым играл малыш, когда родители снимали его на видео. Почему сытый и довольный Майк вознамерился напасть на ребенка, неясно, но в считаные секунды он сделал несколько рывков вплавь, а потом резко и крайне устрашающе выпрыгнул из воды прямо на малютку… Впрочем, ребенок тигра даже не увидел, он был увлечен копанием в лужице рядом с бассейном, а нападению тигра на человеческого детеныша помешала крепкая стеклянная ограда.

Многие пользователи Reddit отмечают, что не могли сдержать эмоций при виде нападающего на ребенка тигра. Кто-то визжал, кто-то вскрикивал, кто-то испытал сильнейший испуг. А другая половина зрителей шутит над Майком: «Похоже, у тигра теперь наступит кризис среднего возраста».

Отметим также, что видео буквально взорвало Reddit и менее чем за сутки набрало более 73 тысяч плюсов в рейтинге ресурса.