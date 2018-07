Ресторанный бизнес Джессики Бил прогорел

Джессика Бил не только актриса, но еще и бизнесвумен. В 2016 году она открыла свой собственный ресторан — Au Fudge. Заведение предназначалось для семей с детьми. К несчастью, бизнес не оправдал надежд. В своем Инстаграм Джессика рассказала, что была вынуждена закрыть заведение.

Это одновременно и конец эпохи, и начало новой главы для Au Fudge. Мы очень гордимся местом, которое создали для взрослых и детей. В дальнейшем ресторан будет доступен для частных мероприятий. Следите за новостями.

While this is the end of an era, it’s also the beginning of a new chapter for @aufudge. We are so very proud of the happy place we created for families and the community we were a part of. Going forward, Au Fudge will be available for private events and please stay tuned for #AuFudgeCamp news! We have so much love for our Au Fudge family.

A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel) on Jul 16, 2018 at 4:58pm PDT

Напомним, что закрытию ресторана предшествовали слухи о финансовых проблемах Джессики Бил. Некоторые сотрудники заведения говорили, что им удерживают зарплату. За частные мероприятия актриса должна была выплатить своим сотрудникам 500 тысяч долларов. Скандал был урегулирован, однако проблем от этого не уменьшилось