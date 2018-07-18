Долгожительница отметила 90-летний юбилей

Представители районной администрации поздравили Нину Кирилловну Быкову и вручили ей памятные подарки.

В Обручевском районе отметила свой 90-летний юбилей долгожительница Нина Кирилловна Быкова. Сотрудники районной управы, территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский» филиал «Обручевский», отделения социальной защиты населения поздравили юбиляра со знаменательным событием, пожелали крепкого здоровья, хорошего настроения, мира, добра и долгих лет жизни. Долгожительнице вручили памятные подарки.