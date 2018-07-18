В Ленинградском зоопарке готовят ледяные «торты» для животных

С. - ПЕТЕРБУРГ , 18 июл — РИА Новости . Жаркая погода в Петербурге, где дневная температура воздуха с начала недели составляет около 30 градусов, не создает дискомфорта для обитателей Ленинградского зоопарка, которые в избытке получают не только воду, но и торты из овощей, фруктов и льда, сообщает в среду городской комитет по культуре.

"Летний зной пока не приносит особых хлопот сотрудникам Ленинградского зоопарка. Как заверяют работники зверинца, животным достаточно легкой диеты… им дают больше овощей и фруктов, увеличивают ежедневную норму потребления воды, периодически готовят ледяные торты — замораживают в кастрюлях с водой фрукты или овощи", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что все обитатели зоопарка, в том числе и медведи, чувствуют себя комфортно, поскольку могут спрятаться от наступившей жары в специальных укрытиях, где прохладно даже в жару. Кроме того, во многих вольерах установлены водопады и бассейны. «Пока что этого достаточно, чтобы животные справлялись с температурой», — отмечается в сообщении.

Согласно сайту Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду вечером температура воздуха в Петербурге составляет более 27 градусов, в четверг дневная температура ожидается на уровне 28-29 градусов.

Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России . Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года.

Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.