Житель Муравленко спас диких утят из песочной западни. ВИДЕО

Операцию по вызволению пернатых из колеи мужчина снял на видео.

По словам автора ролика, ему едва удалось поймать утят, однако, не смотря на трудности, выводок был успешно эвакуирован из песочной колеи и доставлен к ближайшему водоёму.