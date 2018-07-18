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«Огромный бассейн, горка, айсберги, скалы и уютная берлога». В «Лимпопо» ждут белого медведя
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«Огромный бассейн, горка, айсберги, скалы и уютная берлога». В «Лимпопо» ждут белого медведя 

nn.ru 18 июля 2018
Фото: nn.ru
— Тесно медведю точно не будет — площадь вольера составляет более 1200 квадратных метров!— рассказал директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин, — в распоряжении нового жильца будет все необходимое для максимально комфортной жизни: огромный бассейн с островной зоной, горка, айсберги, скалы и уютная берлога. Там же оборудован полный комплекс для обслуживания медведя — собственная кормокухня, служебные помещения для персонала, система водоподготовки, газовая котельная, система кондиционирования и даже вмонтированные в пол весы, с помощью которых можно следить за весом обитателя вольера. Также в вольере будет установлен генератор льда, который будет вырабатывать 3 тонны льда в сутки!
За мишкой можно будет наблюдать с разных смотровых площадок — через бронированные подводные огромные окна или с верхней смотровой площадки, куда ведет широкий пандус.
Торжественная церемония открытия состоится 27 июля в 11.00, сообщает пресс-служба зоопарка.
Кстати, совсем недавно у другом нижегородском зоопарке тоже случилось пополнение. В «Мадагаскаре» родилась зеленая обезьянка. Нижегородцы дали ей «футбольное» имя.
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