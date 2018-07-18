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Директор зоопарка в Ставрополе оштрафован за нарушения
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Директор зоопарка в Ставрополе оштрафован за нарушения 

АиФ Ставрополье 18 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Директора ставропольского зоопарка оштрафовали за ряд нарушений, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе межрайонной природоохранной прокуратуры.
Прокуратура провела проверку в зоопарке и обнаружила нарушения закона «О ветеринарии». Так, у организации отсутствовали оформленные ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, при проведении дезинфекции и инвазии в зоопарке использовали средства, не имеющие разрешения к применению.
Прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора зоопарка. Руководителя оштрафовали на 3 000 рублей и предписали ему устранить нарушения закона в ближайшее время.
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