Директор зоопарка в Ставрополе оштрафован за нарушения

Директора ставропольского зоопарка оштрафовали за ряд нарушений, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе межрайонной природоохранной прокуратуры.

Прокуратура провела проверку в зоопарке и обнаружила нарушения закона «О ветеринарии». Так, у организации отсутствовали оформленные ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, при проведении дезинфекции и инвазии в зоопарке использовали средства, не имеющие разрешения к применению.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора зоопарка. Руководителя оштрафовали на 3 000 рублей и предписали ему устранить нарушения закона в ближайшее время.