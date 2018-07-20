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Зоопарк подмосковного монастыря пополнился макакой
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Зоопарк подмосковного монастыря пополнился макакой 

Газета.Ru 20 июля 2018
Фото: Подмосковье Сегодня
Николо-Пешношский монастырь в Дмитровском городском округе Подмосковья ищет хозяев подброшенной обезьяны, передает НСН.
Макаку привезли в монастырь автомобилисты, которые обнаружили экзотическое животное на обочине 17 июля. Предположительно речь идет о яванской макаке.
В Николо-Пешношском монастыре есть свой небольшой зоопарк. В нем обитают волк, лиса, павлины, журавли и бенгальский кот. Часто животных подкидывают, иногда больных.
От обезьяны монастырь хотел бы избавиться из-за того, что она требует специфического ухода.
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