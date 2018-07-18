Кайли Дженнер в откровенном купальнике снялась с отцом своего ребенка

20-летняя Кайли Дженнер (Kylie Jenner) принадлежит к знаменитой семье Кардашьян. Она менее популярна своих сестер Ким, Хлои и Кортни, но построила карьеру модели. Весной прошлого года стало известно, что девушка встречается с рэпером Трэвисом Скоттом (Travis Scott), а через несколько месяцев она подарила ему ребенка — дочь Сторми. Она часто публикует снимки с малышкой, а на днях снялась в первой совместной фотосессии со своим возлюбленным.

Они появились на обложке мужского издания GQ. Кайли осталась верна себе и в кадре позирует в черном откровенном купальнике, который демонстрирует ее роскошное тело. Она сидит на коленке рэпера. Скотт был облачен в полосатый костюм и белую рубашку. На другом фото модель уже в белом платье с гольфами прильнула к отцу своего ребенка. Все кадры выглядят очень страстными. Для журнала Дженнер дала интервью и рассказала о своих отношениях с Трэвисом.

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Джастин Бибер, Джаред Лето и Деньги звезд: миллионы Юдашкина , семейные ссоры Кардашьян и многое другоеВ наш сегодняшний обзор попали: Валентин Юдашкин, Ким Кардашьян Адель . «В основном мы ссоримся, потому что долго не видим друг от друга. Теперь у нас есть Сторми, и я пока не могу брать ее с собой в поездки. Она слишком маленькая. Так что выкроить время, чтобы побыть вместе, — это довольно сложная миссия», — поделилась она. Кайли также поделилась воспоминаниями о том, как они познакомились. По ее словам, это произошло на музыкальном фестивале Coachella. Модель призналась, что они влюбились с первого взгляда, поэтому она не задумываясь ни о чем сразу поехала с ним в тур.

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