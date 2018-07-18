Ещё
Айсберг построят в вольере белого медведя в нижегородском зоопарке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Айсберг построят в вольере белого медведя в нижегородском зоопарке 

Newsroom24 18 июля 2018
Фото: Newsroom24
Вольерный комплекс с бассейном и скалами для белого медведя появится в зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщается на сайте зоопарка.
Напомним, строительство вольера для белых медведей площадью более 1200 кв.м началось этой весной.
Согласно информации, в распоряжении нового жильца зоопарка будет большой бассейн с островной зоной, горка, айсберги, скалы и берлога. Там же оборудован полный комплекс для обслуживания медведя — собственная кормокухня, служебные помещения для персонала, система водоподготовки, газовая котельная, система кондиционирования и даже вмонтированные в пол весы, с помощью которых можно следить за весом обитателя вольера. Также в вольере будет установлен генератор льда, который будет вырабатывать 3 тонны льда в сутки.
Отмечается, что посетители зоопарка «Лимпопо» смогут наблюдать за белым медведем с разных смотровых площадок — через бронированные подводные окна или с верхней смотровой площадки, куда ведет широкий пандус.
Увидеть нового обитателя «Лимпопо» можно 27 июля в 11.00 на торжественной церемонии открытия новой зоны зоопарка.
Newsroom24: последние новости
Зоопарку «Мишутка» дали 10 дней на поиск инвестора Белый медведь появится в нижегородском зоопарке 29 июля Полуторагодовалая девочка утонула в Оке в Нижнем Новгороде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России153
Ученого арестовали по делу о госизмене73
Стриж вернула ребенка в детский дом26
Эрдогана задержали на Красной площади14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат347
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение