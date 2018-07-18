Айсберг построят в вольере белого медведя в нижегородском зоопарке

Вольерный комплекс с бассейном и скалами для белого медведя появится в зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Напомним, строительство вольера для белых медведей площадью более 1200 кв.м началось этой весной.

Согласно информации, в распоряжении нового жильца зоопарка будет большой бассейн с островной зоной, горка, айсберги, скалы и берлога. Там же оборудован полный комплекс для обслуживания медведя — собственная кормокухня, служебные помещения для персонала, система водоподготовки, газовая котельная, система кондиционирования и даже вмонтированные в пол весы, с помощью которых можно следить за весом обитателя вольера. Также в вольере будет установлен генератор льда, который будет вырабатывать 3 тонны льда в сутки.

Отмечается, что посетители зоопарка «Лимпопо» смогут наблюдать за белым медведем с разных смотровых площадок — через бронированные подводные окна или с верхней смотровой площадки, куда ведет широкий пандус.

Увидеть нового обитателя «Лимпопо» можно 27 июля в 11.00 на торжественной церемонии открытия новой зоны зоопарка.