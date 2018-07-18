Дочь Анастасии Заворотнюк стала сотрудницей крупной американской компании

Анастасия Заворотнюк многим известна по своей роли в сериале «Моя прекрасная няня». Как известно, она даже встречалась со своим коллегой Сергеем Жигуновым , но этот роман продлился лишь два года. Сейчас актриса счастлива в браке с фигуристом Петром Чернышевым . Она старается вести закрытый образ жизни, но иногда делится достижениями своих детей от экс-мужа Дмитрия Стрюкова.

Ее дочь Анна уже давно живет в Нью-Йорке . 22-летняя девушка выросла копией своей мамы. Она училась на продюсера, а на днях впервые устроилась на работу. Наследница Заворотнюк стала сотрудницей крупной американской компании Warner Music Group. Она отправила своей маме снимок своего бейджика. «Первый рабочий день» — написала Анастасия. Отметим, что эта студия грамзаписи входит в большую тройку американских компаний звукозаписи.

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Личное досье

Заворотнюк Анастасия ЮрьевнаАнастасия Заворотнюк — успешная современная актриса. Получила всеобъемлющую востребованность в российском медиа пространстве после участия в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня. Поклонники актрисы поздравили ее дочь с таким успехом. А вот брату Анны только недавно исполнилось 18 лет. Он окончил школу в этом году и теперь готовится к поступлению в вуз. Наследник Заворотнюк любит играть на гитаре и сочинять песни, но какую профессию он хочет выбрать пока неизвестно.

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