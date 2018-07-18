Бездомных животных отпустят на волю после вакцинации и стерилизации

Госдуму внесён законопроект, согласно которому бездомных животных будут отпускать на волю после вакцинации и стерилизации. Документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

В документе отмечается, что законопроект направлен на регулирование правоотношений, связанных с гуманным обращением с безнадзорными животными. Сегодня российские регионы занимаются отловом и содержанием безнадзорных животных. В целях улучшения условий по обращению с безнадзорными животными регионы должны быть наделены дополнительными полномочиями в этой сфере, считают авторы инициативы.

Законодатели обращают внимание на то, что отдельные проекты, реализуемые в указанных целях на территории отдельных субъектов регионов, предполагают главным образом принципиально иной подход к работе с безнадзорными животными. Он включает программы с выпуском привитых от бешенства, стерилизованных, неагрессивных и социальных животных на волю.

Как отмечают авторы проекта закона, такие программы приносят отличные результаты — поголовье безнадзорных животных сокращается на 40 процентов, количество укусов снижается более чем в 2 раза, а случаи бешенства стремятся к нулю.

Депутаты предлагают заменить безвозвратный вылов животных на программу выпуска животных на волю после вакцинации и стерилизации. По их мнению, это позволит обеспечить максимальную защиту населения.

Кроме того, мера направлена на профилактику чрезвычайно опасных угроз обществу, таких как заболевание бешенством, укусы, защита от агрессии животных, равно как и профилактику такого явления как безнадзорность животных в будущем.