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Бездомных животных отпустят на волю после вакцинации и стерилизации
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Бездомных животных отпустят на волю после вакцинации и стерилизации 

Парламентская газета 18 июля 2018
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому бездомных животных будут отпускать на волю после вакцинации и стерилизации. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Авторами инициативы стали глава «Справедливой России» Сергей Миронов и член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
В документе отмечается, что законопроект направлен на регулирование правоотношений, связанных с гуманным обращением с безнадзорными животными. Сегодня российские регионы занимаются отловом и содержанием безнадзорных животных. В целях улучшения условий по обращению с безнадзорными животными регионы должны быть наделены дополнительными полномочиями в этой сфере, считают авторы инициативы.
Законодатели обращают внимание на то, что отдельные проекты, реализуемые в указанных целях на территории отдельных субъектов регионов, предполагают главным образом принципиально иной подход к работе с безнадзорными животными. Он включает программы с выпуском привитых от бешенства, стерилизованных, неагрессивных и социальных животных на волю.
Как отмечают авторы проекта закона, такие программы приносят отличные результаты — поголовье безнадзорных животных сокращается на 40 процентов, количество укусов снижается более чем в 2 раза, а случаи бешенства стремятся к нулю.
Депутаты предлагают заменить безвозвратный вылов животных на программу выпуска животных на волю после вакцинации и стерилизации. По их мнению, это позволит обеспечить максимальную защиту населения.
Кроме того, мера направлена на профилактику чрезвычайно опасных угроз обществу, таких как заболевание бешенством, укусы, защита от агрессии животных, равно как и профилактику такого явления как безнадзорность животных в будущем.
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