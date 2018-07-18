Дата представления Кубка Стэнли в Новокузнецке станет известна не ранее 20 июля

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Точная дата приезда Кубка Стэнли в Новокузнецк по инициативе его обладателя игрока клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Дмитрия Орлова станет известна после 20 июля. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Новокузнецка Ирина Гончарова.

Орлов родился в Новокузнецке и является воспитанником местного «Металлурга», в минувшем сезоне защитник в составе «Вашингтона» впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Каждый обладатель трофея имеет право провести с ним целый день, и зачастую хоккеисты привозят его в родные города, чтобы показать друзьям, родным и болельщикам. Ранее Орлов сообщал о намерении привезти Кубок Стэнли в Новокузнецк и встретиться с воспитанниками школы «Металлурга».

"Информация о дате приезда Кубка Стэнли в Новокузнецк будет после 20 июля", — сообщила Гончарова.