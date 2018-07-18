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Дата представления Кубка Стэнли в Новокузнецке станет известна не ранее 20 июля
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Дата представления Кубка Стэнли в Новокузнецке станет известна не ранее 20 июля 

ТАСС 18 июля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Точная дата приезда Кубка Стэнли в Новокузнецк по инициативе его обладателя игрока клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Дмитрия Орлова станет известна после 20 июля. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Новокузнецка Ирина Гончарова.
Орлов родился в Новокузнецке и является воспитанником местного «Металлурга», в минувшем сезоне защитник в составе «Вашингтона» впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Каждый обладатель трофея имеет право провести с ним целый день, и зачастую хоккеисты привозят его в родные города, чтобы показать друзьям, родным и болельщикам. Ранее Орлов сообщал о намерении привезти Кубок Стэнли в Новокузнецк и встретиться с воспитанниками школы «Металлурга».
"Информация о дате приезда Кубка Стэнли в Новокузнецк будет после 20 июля", — сообщила Гончарова.
Ранее по инициативе капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Кубок Стэнли был привезен в Москву и выставлен в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах, а также на базе московского «Динамо» в Новогорске.
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