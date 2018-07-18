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Великолепная полуобнаженная Кайли Дженнер на обложке GQ
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Великолепная полуобнаженная Кайли Дженнер на обложке GQ 

FashionTime 18 июля 2018
Фото: FashionTime
20-летняя Кайли Дженнер — лакомый кусочек для ведущих глянцевых изданий. Поклонники девушки с пышными формами увидят ее на обложке известного издания GQ — Кайли приняла участие в провокационной фотосессии вместе со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом.
Публикация отKylie (@kyliejenner) 17 Июл 2018 в 11:34 PDT  По задумке фотографа, Дженнер изображена в черном купальнике, практически не оставляющем свободу для воображения. Девушка сидит на коленях своего бойфренда, который одет в строгий костюм.
Presenting GQ's August cover stars in their first photo shoot together: @kyliejenner & @travisscott. Read the cover story & see all the photos at the link in bio. — 📷 @paolakudacki 📝 @markanthonygreen 👔 @madelineweeks
Публикация отGQ (@gq) 17 Июл 2018 в 5:09 PDT  А несколько дней назад молодая мама Кайли Дженнер появилась на обложке журнала Forbes. Девушку на страницах этого издания назвали одной из самых богатых знаменитостей и отметили — представительница клана Кардашьян сама добилась такого успеха.
wow. i can’t believe I’m posting my very own @forbes cover. thank you for this article and the recognition. I’m so blessed to do what i love everyday. i couldn’t have dreamt this up! #KylieCosmetics
Публикация отKylie (@kyliejenner) 11 Июл 2018 в 7:00 PDT  С того момента обложку, на которой Кайли изображена в строгом образе бизнес-вумен, активно критикуют. Не верят читатели, что состояние почти в миллиард долларов в 20-летнем возрасте можно заработать без помощи влиятельных в США Кардашьян.
А какая обложка вам нравится больше: в GQ или Forbes? Поделитесь и своим мнением по поводу предпринимательских способностей Кайли!
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