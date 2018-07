Великолепная полуобнаженная Кайли Дженнер на обложке GQ

20-летняя Кайли Дженнер — лакомый кусочек для ведущих глянцевых изданий. Поклонники девушки с пышными формами увидят ее на обложке известного издания GQ — Кайли приняла участие в провокационной фотосессии вместе со своим возлюбленным Трэвисом Скоттом

Публикация отKylie (@kyliejenner) 17 Июл 2018 в 11:34 PDT По задумке фотографа, Дженнер изображена в черном купальнике, практически не оставляющем свободу для воображения. Девушка сидит на коленях своего бойфренда, который одет в строгий костюм.

Presenting GQ's August cover stars in their first photo shoot together: @kyliejenner & @travisscott. Read the cover story & see all the photos at the link in bio. — 📷 @paolakudacki 📝 @markanthonygreen 👔 @madelineweeks

Публикация отGQ (@gq) 17 Июл 2018 в 5:09 PDT А несколько дней назад молодая мама Кайли Дженнер появилась на обложке журнала Forbes . Девушку на страницах этого издания назвали одной из самых богатых знаменитостей и отметили — представительница клана Кардашьян сама добилась такого успеха.

wow. i can’t believe I’m posting my very own @forbes cover. thank you for this article and the recognition. I’m so blessed to do what i love everyday. i couldn’t have dreamt this up! #KylieCosmetics

Публикация отKylie (@kyliejenner) 11 Июл 2018 в 7:00 PDT С того момента обложку, на которой Кайли изображена в строгом образе бизнес-вумен, активно критикуют. Не верят читатели, что состояние почти в миллиард долларов в 20-летнем возрасте можно заработать без помощи влиятельных в США Кардашьян.

А какая обложка вам нравится больше: в GQ или Forbes? Поделитесь и своим мнением по поводу предпринимательских способностей Кайли!