Вести из соцсетей: Ломаченко крутит педали, Юбэнк подсматривает за девушками

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Я узнал, что у меня Есть огромная семья. И тропинка, и лесок, В поле каждый колосок, Речка, небо голубое — Это все мое, родное, Это родина моя, Всех люблю на свете я Публикация от Ivan EL-Terrible Redkach (@ivan_redkach_11)

16 Июл 2018 в 5:04 PDT …а его обидчик Тевин Фармер боксирует с тенью

Two Weeks & Four Days Away #ANDTHENEW ESPN+

17 Июл 2018 в 5:39 PDT «Претендент» Евгений Хитров едет в тренировочный зал Road in to the gym #team #khytrov

17 Июл 2018 в 6:28 PDT Бризил готовится к Уайлдеру — работает с каплей

@bronzebomber still waiting…Now that AJ and Povetkin is scheduled, let’s get that fight locked in. Let’s do it here in LA at the @staplescenterla. I’m ready. @jerrygonzalez619 #QUITDUCKING #HERECOMESTROUBLE #SOMEBODYGOTTAPAY

17 Июл 2018 в 10:53 PDT Головкин — Альварес: 60 дней до боя #CaneloGGG2 is only 60 days away. Who takes the win on September 15?

17 Июл 2018 в 9:50 PDT …а поединок Мунгуйя — Смит уже в эту субботу

IT’S FIGHT WEEK! @jaimemunguiaoficial vs @liambeefysmith plus @explosivo_machado vs Rafael Mensah this Saturday on HBO. Live at 10 pm ET/7 pm PT.

17 Июл 2018 в 9:08 PDT Тарас Шелестюк раздевает подругу с помощью бокса…

I found a great place for the boxing training! And @_sofyk_ doing great Well done my dear friend #teamSHELESTYUK #personaltrainer #observatory #griffithobservatory #griffithpark #girlspower #trainlikeagirl #trainlikeanangel #hiking #training #boxing4fit #boxing #hollywood #friends #sister #fun #mondaymotivation #motivation #SHELESTYUK #model #lifestyle #healthylifestyle #LA #california @boxunionstudio @kali_active @fightcamp_ @rhone @boxing4fit

16 Июл 2018 в 11:40 PDT …а Василий Ломаченко крутит педали, пока не дали

Крути педали, чтобы не дали

17 Июл 2018 в 11:36 PDT Джарелл Миллер улыбается с Поветкиным…

@povetkinalexandr and @bigbabymiller WOULD LOVE TO GET SOME ROUNDS #BROOKLYN TO #RUSSIA

17 Июл 2018 в 10:59 PDT …и начинает строить будущее с Джошуа

I know this boy got to much suger in his tank im going to turn you in to cool aid — You sweet and low english muffin. I SMELL PU$$& @troublebreazeale @charlesmartin and @bronzebomber ain’t about that life BUT I AM BOY TAKE THAT THONG OF THAT EDDI HERN BOUT. IM GOING TO F$@@ you to you love me FA$&@ #BROOKLYNQUEENSBITCH

17 Июл 2018 в 12:02 PDT «Джошуа — Поветкин будет транслировать онлайн-стримминг DAZN», — сообщает Рябинский

Бой будет транслироваться на @dazn_usa 22-го сентября. Какой российский канал будет показывать, пока не знаем. На фото первый face off бойцов!

17 Июл 2018 в 10:50 PDT Херн и Баффер — лучшие в бизнесе

The best in the business — couldn’t be happier that from September @Michael_Buffer will be exclusive to @MatchroomBoxing UK, US and @dazn_us @SkySportsBoxing pic.twitter.com/dGHf25mdCR

— Eddie Hearn (@EddieHearn) 17 липня 2018 р.

Крис Юбэнк-младший подсматривает за девушками в зале

I guess I’ve been using the treadmill wrong my whole life… time to step up my game.

17 Июл 2018 в 10:05 PDT Маркос Майдана празднует день рождения

Happy Birthday, Marcos Maidana#boxing pic.twitter.com/T8zWYP7WZc

— Boxing News (@BoxingNewsED) 17 липня 2018 р.

Владимир Кличко рассказывает девушкам про управление вызовами

Wladimir Klitschko told adolecent girls about Challenge Management at the School og Success @Klitschko #klitschkofoundation #fightforyourdream pic.twitter.com/7XQsaXx5le

— klitschkofund (@klitschkofund) 16 липня 2018 р.

Ти-Джей Диллэшоу избивает упавшего партнёра

#Repost @duanebangcom When your training for @UFC title fight but your partner @elo_mma isn’t having it @tjdillashaw

16 Июл 2018 в 10:50 PDT Мигель Котто увлёкся гольфом

Gracias @jjbarea11 y @jjbareafoundation por la invitación y hacernos parte del #JJBarea1stGolfClassic continuemos apoyando los extraordinarios esfuerzo de la Fundación.

17 Июл 2018 в 7:59 PDT Билли Джо Сондерс даёт жару на Ламборгини

16 Июл 2018 в 1:58 PDT Александр Емельяненко продолжает увлекаться камнями

17 Июл 2018 в 12:28 PDT Рэй Бельтран отрабатывает на скакалке

Feeling great for August 25th see you in Phoenix soon reaping @bernyssports and @apemanstrong

16 Июл 2018 в 1:57 PDT Константин Цзю показывает упражнения для предплечья и кистей

Упражнение для кисти и предплечья. Развивает руки для акцентированного удара. ? Exercise for wrist and forearm. Develops hands for an accent strike. ⠀ ⠀ #KostyaTszyu #Утро #фитнес #москва #Тренировка #обучение #бокс #улыбка #лето #спорт #настроение #мотивация #Я #жизнь #успех #счастье #сила #красота #boxing #любовь #здоровье #удар #отдых #sport #россия #красиво #отдыхаем #Друзья #Клуб

