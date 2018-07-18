Звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова возвращается к работе после вторых родов

Артистка опасается, что карьера отнимет у нее возможность хоть как-то выспаться.

Актриса театра «Современник» Светлана Иванова , известная широкому зрителю по роли в сериалах «Тест на беременность», «Как я стал русским», «Челночницы», недавно стала мамой во второй раз. О появлении второго малыша на свет звезда рассказала подписчикам в начале мая. Роды актрисы, судя по Instagram, прошли в Израиле . Именно в этой стране Светлана и находилась после родов, заботясь о семье.

Тем не менее, в конце июня звезда приняла решение вернуться в Россию . Тогда она написала следующее: «Тот момент, когда ты, женщина слегка за тридцать, стоишь в аэропорту с двумя собственными детьми наперевес, а тебя спрашивают, есть ли с вами кто-нибудь из взрослых…😎». Видимо, за первую половину июля актриса уже успела обустроить свой быт в России и уже готова выйти из отпуска по уходу за детьми. Кажется, более двух месяцев Светлана точно не готова сидеть дома без работы.

Впереди рабочая неделя… Боже, дай мне много сил…и хотя бы немного сна🙈,

— написала несколько часов назад в Instagram актриса, проиллюстрировав пост красивой фотографией.

Публикация от Svetlana Ivanova (@artistkaivanova)

17 Июл 2018 в 1:16 PDT Напомним, отцом второго ребенка Светланы, вероятно, является режиссер Джаник Файзиев . Он и Светлана Иванова встречаются уже более пяти лет. Долгое время пара скрывала отношения из-за брака режиссера с актрисой Лине Эспли. От нее, кстати, у мужчины растут сын и дочь.

У Светланы Ивановой уже есть дочь Полина, которая родилась в 2012 году. Официально об отце ребенка ничего не известно, но поклонники также предполагают, что папой девочки является Джаник Файзиев.

Публикация от Svetlana Ivanova (@artistkaivanova)

18 Мар 2017 в 7:03 PDT Фото: Instagram / @artistkaivanova