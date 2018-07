У индийца, 20 лет не ходившего к врачу, выросла опухоль размером с голову

МОСКВА , 18 июл — РИА Новости . В Индии хирурги удалили опухоль, которая росла на шее мужчины в течение 20 лет, сообщает Daily Mail.

Man with 1.4kg tumour has life-changing surgery after ignoring lump for 20 yearshttps://t.co/KPRK2xwN0o pic.twitter.com/KyfWKde6r9

​Фермер Сомаи из штата Уттар-Прадеш все эти годы считал, что у него просто воспалилась щитовидная железа. К врачам он обратился только, когда опухоль по размеру сравнялась с его головой.

Образование оказалось доброкачественным, а его вес составлял 1,4 килограмма. Как признался Сомаи, после операции он впервые смог пошевелить головой без боли.

В феврале группа хирургов из Мумбая удалила у другого мужчины опухоль мозга массой 1,8 килограмма — новообразование превосходило размерами голову пациента.