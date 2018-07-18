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У индийца, 20 лет не ходившего к врачу, выросла опухоль размером с голову
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У индийца, 20 лет не ходившего к врачу, выросла опухоль размером с голову 

РИА Новости 18 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Индии хирурги удалили опухоль, которая росла на шее мужчины в течение 20 лет, сообщает Daily Mail.
Man with 1.4kg tumour has life-changing surgery after ignoring lump for 20 yearshttps://t.co/KPRK2xwN0o pic.twitter.com/KyfWKde6r9
Daily Star (@Daily_Star) 17 июля 2018 г.
​Фермер Сомаи из штата Уттар-Прадеш все эти годы считал, что у него просто воспалилась щитовидная железа. К врачам он обратился только, когда опухоль по размеру сравнялась с его головой.
Образование оказалось доброкачественным, а его вес составлял 1,4 килограмма. Как признался Сомаи, после операции он впервые смог пошевелить головой без боли.
В феврале группа хирургов из Мумбая удалила у другого мужчины опухоль мозга массой 1,8 килограмма — новообразование превосходило размерами голову пациента.
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