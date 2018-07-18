Дельфины помогли раскрыть природу менопаузы

Сегодня известно лишь четыре вида животных, у самок которых бывает менопауза. Помимо людей, это косатки, малые косатки и дельфины-гринды. Значение этой редкой эволюционной адаптации остается загадкой, хотя предполагается, что менопауза позволяет старым опытным самкам уделять внимание всей стае и чужим детенышам, избавившись от постоянной заботы о своих. Такую гипотезу американские биологи решили проверить на примере других дельфинов, обыкновенных афалин, у которых менопаузы вовсе нет.

Детство у афалин длится намного дольше, чем у других млекопитающих, матери заботятся о потомстве в среднем четыре — пять лет. Типичный срок их жизни составляет 40 — 50 лет, первых детенышей самки приносят примерно с 11 лет. Кейтлин Карниски (Caitlin Karniski) и ее коллеги собрали и проанализировали данные о 34 годах наблюдений за 229 самками афалин и 562 их детенышами, живущими у берегов Западной Австралии.

В статье, опубликованной журналом Proceedings of the Royal Society B, ученые отмечают, что детеныши, рожденные старыми самками дельфинов, реже достигают возраста трех лет. К тому же, интервалы между каждым следующим приплодом удлиняются с возрастом самки. Меньшие шансы вырастить новый приплод заставляют самок дольше и активнее заботиться о поздних детенышах: средний срок этого периода к старости у них смещается с четырех до пяти лет, а в некоторых зарегистрированных случаях — превышает восемь лет.

Авторы предполагают, что такой продленный период заботы о малышах и естественное снижение возможности нового приплода являются причинами, которые могут привести к возникновению и закреплению феномена менопаузы. Старой самке выгоднее инвестировать энергию в заботу о потомстве, чем брать числом и рассчитывать на следующий приплод.