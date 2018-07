Встреча с Путиным была великим успехом!

1) С начала своего руководства президент Трамп предпринимал шаги, чтобы защитить нашу избирательную систему от вмешательства и помех. Вот как он это делал. — Белый дом From the beginning of his Administration, President Trump has taken action to defend our election system from meddling and interference. Here's how ⬇️ https://t.co/lACJiHMhTB

2) Встреча между президентом Путиным и мною была великим успехом — но не для фейковых новостных СМИ!

The meeting between President Putin and myself was a great success, except in the Fake News Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июля 2018 г.

3) Я — не «сотрудник» Билла Браудера . Я — бывший посол США в России. Путин пытается арестовать бывшего посла. Поймите, насколько возмутителен эттот акт, который к тому же обсуждает не кто-либо, а два наших президента. — Майкл Макфол , экс-посол США в России

I am not an «associate» of Bill Browder. I am the former US ambassador to Russia. Putin is seeking to arrest a former Ambassador. Please understand how outrageous this act is, discussed no less between our two presidents https://t.co/A1pPQZr9dJ

— Michael McFaul (@McFaul) 18 июля 2018 г.