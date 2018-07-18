СМИ узнали о возможном росте цен на рыбу из‐за ФСБ‍

Новые требования ФСБ могут привести к росту цен на рыбу в России . Пограничная служба намерена ограничить использование иностранного флота. Рыболовецкие компании при этом начнут нести убытки, пишет газета «Коммерсант»

Силовики предупредили рыболовов о недопустимости промысла на принадлежащих иностранцам судах. Бизнесмены в рыбной отрасли считают, что выполнение этого требования неминуемо повлечет за собой дополнительные расходы на логистику. В итоге продукция подорожает.

Только в Северном бассейне 70% рыбацких лодок принадлежат иностранцам, говорят специалисты. Новые суда в стране строятся в недостаточном количестве, а изношенные попадают под списание.

Промышленникам придется дополнительно выделить около двух миллионов долларов на срочную перестройку логистических маршрутов. Как пишет издание, ранее таких требований не предъявлялось.