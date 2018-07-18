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СМИ узнали о возможном росте цен на рыбу из‐за ФСБ‍
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СМИ узнали о возможном росте цен на рыбу из‐за ФСБ‍ 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Новые требования ФСБ могут привести к росту цен на рыбу в России. Пограничная служба намерена ограничить использование иностранного флота. Рыболовецкие компании при этом начнут нести убытки, пишет газета «Коммерсант».
Силовики предупредили рыболовов о недопустимости промысла на принадлежащих иностранцам судах. Бизнесмены в рыбной отрасли считают, что выполнение этого требования неминуемо повлечет за собой дополнительные расходы на логистику. В итоге продукция подорожает.
Только в Северном бассейне 70% рыбацких лодок принадлежат иностранцам, говорят специалисты. Новые суда в стране строятся в недостаточном количестве, а изношенные попадают под списание.
Промышленникам придется дополнительно выделить около двух миллионов долларов на срочную перестройку логистических маршрутов. Как пишет издание, ранее таких требований не предъявлялось.
Ранее партию эквадорской рыбы задержали в порту Петербурга. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушения в документации. Дата выработки на упаковке отличалась от той, которая была указана в ветеринарном сертификате. Партию рыбы весом 27 тонн пропустили после устранения этого замечания.
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