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Сибиряк на резиновой лодке резко дал газу и перевернулся посреди Оби
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Сибиряк на резиновой лодке резко дал газу и перевернулся посреди Оби 

ngs.ru 18 июля 2018
Фото: ngs.ru
Вчера, 17 июля, новосибирские спасатели вытащили из Оби рыбака, который перевернулся на лодке недалеко от речного вокзала.
По информации спасателей, инцидент произошёл около 16:05 в Октябрьском районе Новосибирска.
«Спасение было на реке Обь. Патрульная группа ГИМС патрулировала реку и заметила, как мужчина на резиновой лодке сильно резко дал газу и опрокинулся. Они вытащили его из воды и доставили на берег вместе с перевернувшейся лодкой», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.
На прошлой неделе в Обском море недалеко от посёлка Тула перевернулась лодка, в которой находились пять человек, — людей спасли местные жители.
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