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Таран появится в Overwatch 24 июля
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Таран появится в Overwatch 24 июля 

Советский спорт 17 июля 2018
Фото: CyberSport.ru
Готовьтесь, Таран выкатывается 24.07.2018! 🐹 pic.twitter.com/3hCGWbWK9v
— Overwatch (@OverwatchRU) 17 июля 2018 г.
Таран станет 28-м персонажем Overwatch. Его анонс состоялся 28 июня.
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